Un'altra conferma nel roster del San Salvatore Selargius in vista della prossima Serie A2 Femminile di basket: il club giallonero si affiderà ancora all'ala classe 2004 Elena Valenti, inserita per il quarto anno di fila nella prima squadra.

Cresciuta nella Virtus Cagliari, Valenti è approdata a Selargius nel 2021 ed è subito stata inserita nel giro della prima squadra. Nel suo palmarés figurano 3 convocazioni per i raduni delle nazionali giovanili Under 14, Under 15 e Under 18, oltre che diversi titoli regionali. Nell'ultima annata ha totalizzato 5 presenze in prima squadra mettendo a segno due canestri contro Roma e Costa Masnaga.

«Sono molto contenta di proseguire il mio percorso di crescita al San Salvatore e grata alla società per la riconferma e per l'opportunità che mi viene offerta anche quest'anno», dice Valenti, «nella prossima stagione cercheremo di dare il massimo e sono sicura che ognuna di noi avrà le giuste motivazioni per dimostrare il proprio valore in campo. Il mio personale impegno sarà quello di mettermi a disposizione del coach e della squadra cercando di dare il mio migliore contributo per il raggiungimento degli obiettivi. In questi ultimi anni dove sono stata impegnata con la prima squadra ma anche con le squadre giovanili e con la serie B, ho cercato di apprendere il più possibile e ho potuto perfezionare alcune abilità. Sono consapevole del fatto che ci sia tanto da lavorare e da imparare. Questo non mi spaventa ma al contrario mi dà nuovo entusiasmo».

