C'è anche una rappresentanza sarda ai Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana in corso di svolgimento a Genova.

All'evento, che vede partecipare circa 800 ragazzi provenienti da tutta Europa, è presente, come unica formazione isolana, anche Il Gabbiano Basket, club con sede a Flumini di Quartu.

Nel primo confronto della competizione, Il Gabbiano è stato superato dal Valencia San Juan Bosco per 32-50 dopo una gara comunque equilibrata fino a 3 minuti dal termine. Epilogo simile nel secondo match, che ha visto gli isolani arrendersi alla Don Bosco Roma per 47-38. Ancor più risicato il divario con i belgi del Don Bosco Haact, vittoriosi per 34-32 dopo essersi vista rimontare anche 16 lunghezze di vantaggio. Palpitante il finale, con i belgi a segno negli ultimi 10 secondi e tiro finale dei quartesi rifiutato dal ferro. Al termine della terza giornata è comunque arrivata la soddisfazione del successo, grazie al 42-40 ottenuto a spese del Pgs Sales Catania dopo una gara sempre condotta, seppur di pochi punti.

L'affermazione non è bastata al Gabbiano per qualificarsi alle semifinali, ma le soddisfazioni non sono comunque mancate: i ragazzi sardi sono stati, infatti, proclamati all'unanimità come squadra più sportiva, corretta e simpatica del torneo, ottenendo l'apprezzamento di avversari e pubblico.

