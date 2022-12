È un Basket Iglesias, capolista del girone Sud di Promozione di basket, nel quale si respira un’aria nuova, di rinnovamento. Una prima squadra tornata sul parquet dopo qualche stagione, con un gruppo nuovo e un primato in classifica che racconta di 9 vittorie su altrettante partite, e prospettive di crescita importanti. A parlare della nuova avventura iglesiente sono il presidente, Mattia Cipollina, e il coach, Paolo Massidda.

Al di là delle vittorie. Cipollina, presidente giovanissimo con i suoi 31 anni, ha vestito tutti i ruoli all’interno della società, fino a quelli attuali, di giocatore e presidente. “E’ iniziata bene – esordisce Cipollina – al di là del risultato la società è in crescita, con il raddoppio dei numeri anche nel settore giovanile e nel minibasket, oltre a una maggiore presenza di spettatori. Inoltre aggiungiamo che abbiamo un bel gruppo, numerosi ragazzi di Iglesias sono di nuovo in campo e possiamo usufruire del nuovo palazzetto. Per me è una gran cosa”.

Il primato. In estate la ripartenza con la prima squadra, con l’iscrizione in Promozione. “Personalmente – prosegue Cipollina – ho voluto aspettare determinate condizioni prima di partecipare. Mi aspettavo un buon campionato, magari non imbattuti. Anche la possibilità di utilizzo del palazzetto è la conseguenza del fatto che si è consapevoli che si è costruita una buona squadra”. Alla guida una sicurezza nell’ambiente e nella zona, Paolo Massidda. “Il bilancio attuale – esordisce Massidda – è più che positivo e cerchiamo di continuare così. Il nostro obiettivo era divertirci, fare qualcosa di buono e crescere come gruppo, cercando di far maturare i ragazzi più giovani e prepararli, magari, per la serie D. La mentalità, poi, dev’essere vincente”.

Il percorso. Nel percorso di crescita generale è arrivato un primato da imbattuti. “Abbiamo giocato delle partite molto tirate – prosegue Massidda – soffrendo a volte l’intensità messa in campo dalle altre squadre. Il mese di gennaio sarà ora molto importante, con diversi scontri diretti fondamentali. Noi ci stiamo preparando in vista della ripresa. Ciò che è sicuro è che preferirei perdere qualche partita ora e vincerle tutte nella fase finale”.

Il futuro. Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi impegni, con vista sui playoff. “Noi – conclude Massidda – non siamo una squadra rapidissima ma abbiamo tanti giocatori con punti nelle mani. Stiamo lavorando a livello di squadra sia per rendere al meglio in attacco che per allungare un pochino la difesa. Per la seconda parte spero, inoltre, di recuperare qualcuno dagli infortuni”. Da un punto di vista societario, Cipollina ha le idee chiare. “Per me – chiude il presidente – l’obiettivo principale è costruire giocatori di basket, dare la possibilità ai ragazzi che hanno voglia e piacere di migliorare e crescere il più possibile a Iglesias”.

