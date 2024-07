Il 4x4 può essere definito l'anello di congiunzione tra l'ormai celeberrimo 3x3 e il basket giocato 5 contro 5. Lo Sporting Club di via Milano 26 a Sassari ha ospitato l’edizione zero del Summer Madness 2024 aperto a 4 categorie che per quattro giorni ha radunato diverse centinaia di ragazze e ragazzi. L'organizzazione è stata curata da Fabia Canu, Davide Fiori, Nicola Lusso, Alessandro Masala della Torres Sassari e Mattia Ennas.

A sfidarsi 15 squadre per la categoria senior maschile, 4 team per quella senior femminile, 5 per la élite (12-15 anni) e 9 per il Minibasket. Fra meravigliosi talenti in erba pronti a sbocciare e qualche volto noto della palla a spicchi, tanti tantissimi atleti e atlete (più o meno preparati e più o meno “allenati”) che non hanno lesinato scivolamenti e stoppate, triple e schiacciate, match all’ultimo canestro e momenti di iper basket.

Sul primo e secondo gradino dei 4 podi sono saliti rispettivamente: Air Ball e The chicken fighters (minibasket); God Did e Los Chicos (Élite); Lacaradeb’s daughter e Le amiche di Maria De Filippi (senior femminile); T. B. E T. P. Per la categoria senior maschile. Fanalino di coda assoluto - premio della critica alla costanza - per i nulvesi del Borgorosso Palla al Cesto.

Tra gli spettatori da segnalare la presenza degli ex Dinamo Marco Spissu, Jiří Hubálek, Luca Gandini, Emanuele Rotondo e Manuel Vanuzzo.

