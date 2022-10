Ne resterà solo una imbattuta. Domani Venezia (3/3 finora nella A1 femminile) affronta alle 18 la Dinamo che è 4/4 se si considerano pure le due gare dell'EuroCup.

È la grande sfida delle ex. Per Debora Carangelo il ritorno nel club dove ha vissuto per un decennio totalizzando oltre 300 presenze che ne fanno la giocatrice con più gare in orogranata: “A livello emotivo non sarà facilissimo per me perché torno in un posto dove ho giocato 10 anni, ma vogliamo continuare questa striscia positiva”.

La Reyer ha ingaggiato la fuoriclasse Jessica Shepard, portata da Sassari l'anno scorso in Italia a miracol mostrare. La Mvp del campionato si sta confermando anche in questo inizio di stagione: 23 punti e 8 rimbalzi di media.

Pur avendo tanti talenti offensivi, come appunto la Shepard ma anche l'enfant prodige Matilde Villa, Madera, la finlandese Kuier e il play-guardia giapponese Yasuma Shiori, arrivata da qualche giorno, Venezia ha messo in mostra una grande difesa: nessuna avversaria tra Faenza, Campobasso e Ragusa è riuscita ad arrivare a 70 punti.

Da ricordare che coach Restivo dovrà fare a meno dell'infortunata Makurat.

© Riproduzione riservata