Un padre coach che dagli Usa guarda tutte le gare della figlia. Una madre che l'ha accompagnata a Sassari nelle prime settimane della sua prima avventura in Europa. Un sorriso contagioso e un fisico scattante che le consentono di essere buon difensore ma anche tiratrice pericolosa. La ventitreenne guardia Samantha “Sam” Thomas è tra le rivelazioni della Dinamo che domani sera alle 20.30 ospita al PalaSerradimigni il Geas Sesto San Giovanni in quello che è un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Chi vince ipoteca la Final 8 di Coppa Italia.

La guardia americana dice: «La nostra stagione è iniziata nel migliore dei modi, chiaramente l'Eurocup ci ha messo in difficoltà perché il livello è davvero alto ma stiamo crescendo. Con ambizione e senza fretta».

Thomas sta girando a quasi 10 punti di media col 37% da tre e 3 assist. «Sono contenta di questa esperienza. Ho dovuto imparate tante cose, cose di tutti i giorni. Posso dire che il cibo italiano è il migliore del mondo e che mi trovo bene con le compagne di squadra».

