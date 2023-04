Secondo atto dei quarti scudetto: domani a Sesto San Giovanni (ore 20.30) Sassari cerca di ribaltare il pronostico e pareggiare i conti. La sconfitta per 90-85 dopo due supplementare ha ringalluzzito il Geas che punta a chiudere subito la serie e volare in semifinale.

Il coach della Dinamo Antonello Restivo presenta la sfida: “Ci aspetta una partita difficile come tutte quelle giocate contro il Geas. E' una squadra molto fisica, che fa della difesa e dei rimbalzi le armi vincenti, quindi dobbiamo essere concentrati per fare una bella partita, come le ultime ma essere più bravi di gara uno soprattutto in alcuni dettagli che loro hanno applicato meglio”.

Il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie a testa in stagione. Sassari ha sempre vinto in volata, mentre in campionato l'unica partita giocata sul campo milanese ha visto il netto successo del Geas per 83-49.

L'ambiente sarà caldissimo, visto anche l'epilogo di gara uno col tecnico Restivo infuriato per il esto del tecnico avversario Cinzia Zantotti. L'allenatore della squadra sassarese spera di poter contare qualche minuto in più sull'esterna Ciavarella (appena 5 minuti venerdì) e afferma: Cercheremo di portare la serie a gara tre per una questione di orgoglio e perché vogliamo regalare al nostro pubblico un'altra partita emozionante e vincente”.

