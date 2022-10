Se si pensa che da matricola nella A1 femminile la Dinamo raccolse appena quattro vittorie nella stagione regolare, salvandosi coi playout, si capisce quale sia stata la crescita del club biancoblù.

Dopo il colpaccio a San Giovanni Valdarno per 75-59 di ieri sera, la formazione sassarese è nel gruppetto delle terze con tre successi nei primi quattro turni. Unica sconfitta contro la corazzata Venezia che non a caso è capolista.

Il coach Antonello Restivo sottolinea qual è stata la chiave della vittoria esterna in una gara non semplicissima, vista anche l'assenza del jolly Makurat: “Abbiamo vinto grazie alla difesa nei momenti chiave, abbiamo fatto delle ottime difese che ci hanno permesso di mantenere il vantaggio e di rimanere concentrate anche quando si è fatta più difficile. Ho mischiato un po’ le carte con la lunga Toffolo da 3 per alzare il quintetto, abbiamo perso qualche palla di troppo in transizione ma ripeto sono molto felice per il successo e le ragazze hanno molto merito in questo”.

Adesso la Dinamo si prepara per il match di sabato contro Moncalieri. Con un'altra vittoria i playoff non diventano un episodio fortuito ma un obiettivo da inseguire per un gruppo e una società che si sono migliorati costantemente.

