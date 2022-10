Un primato in tandem con la Virtus Cagliari che non può che far piacere, con 3 vittorie nelle prime 3 gare, e una squadra in crescita. È il percorso attuale dell’Astro allenata da Carla Tola, capolista del torneo di serie B regionale di Basket.

Piedi per terra. Un primato che dà fiducia ma che non dà spazio a voli pindarici, come conferma il tecnico. “Era importante iniziare bene – esordisce Tola – perché ci dà fiducia nel lavorare bene in settimana. È un campionato livellato, con tante partite combattute, ancora molto lungo e quindi è ancora presto fare delle previsioni”. Intanto nelle prime tre gare sono arrivate altrettante vittorie, una in trasferta (contro Su Planu) e due in casa (contro Mercede Alghero e New Basket Ploaghe). Tola, però, al momento, è più preoccupata della crescita di squadra. “Cerchiamo – conferma – di dare il massimo in ogni partita, contro qualsiasi avversaria. Siamo all’inizio, abbiamo innesti nuovi nel gruppo e queste vittorie ci hanno dato una grinta in più che ci permetterà una migliore amalgama”.

Una “società famiglia”. Il grande affetto del pubblico e la vicinanza delle componenti societarie sono state importanti in questo avvio di stagione. “Abbiamo avuto – commenta Tola – sin dall’inizio un seguito e questo ci dà grande entusiasmo. C’è una piacevole atmosfera familiare”.

La squadra. Un gruppo che si presenta al massimo torneo regionale con l’ossatura già presente nella scorsa stagione, con l’aggiunta di qualche elemento di esperienza. “Ho molta fiducia – conferma Tola – credo molto in questo gruppo e penso possa crescere tanto. Per il momento stiamo lavorando bene”. Coach Tola ha un’idea ben chiara di quello che vorrebbe vedere in campo. “Vorrei – prosegue – una squadra grintosa e che gioca in campo aperto. Mi piacerebbe vedere la squadra dar sempre l’anima e far crescere giocatrici e gruppo a disposizione”.

Dal parquet alla panchina. Dare l’anima in campo proprio come Carla Tola faceva sul parquet da giocatrice. “Cestisticamente sono cresciuta dai 5 anni in poi con Ermanno Iaci all’Astro – conclude Tola – e lui è stato anche il mio mentore”. Tola, 45 anni, dopo una florida carriera da giocatrice (tra A/2 alla Virtus Cagliari e B con l’Astro), a 31 anni appende le scarpette al chiodo e comincia il percorso da tecnico. Agli esordi le giovanili dell’Astro, poi un anno la vecchia C/2 maschile, con la Scuola Basket Cagliari, tra le prime in assoluto, per poi far ritorno ai tornei femminili: prima l’esperienza di quasi 3 anni alla Virtus Cagliari, poi 2 anni ad Elmas e infine il rientro all’Astro.

