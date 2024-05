Una conferma che vale come un ottimo colpo sul mercato italiano. L'alapivot Sara Toffolo, classe 2000, prolunga il contratto che la lega alla Dinamo Women, che milita nella serie A femminile.

Sarà la terza stagione in biancoblù per Toffolo che spiega le ragioni della sua decisione di restare nonostante diverse offerte importanti: «Ho scelto di restare alla Dinamo perché sono molto contenta del percorso fatto in questi anni e sono convinta sia il posto ideale per me, per la mia crescita professionale e umana».

Cambio di lusso, Sara Toffolo è in crescita costante da quando è arrivata alla corte del coach Restivo, come dimostra anche la sua recentissima convocazione nella Nazionale Sperimentale. Nella stagione passata ha aumentato minutaggio e importanza per la squadra ben oltre quello che dicono le cifre di 5 punti e 3 rimbalzi.

