La Sardegna Marmi Cagliari continua a viaggiare a vele spiegate nella Serie A2 Femminile di basket. Lo scorso weekend, sul campo del Torino Teen, le virtussine hanno inanellato la terza vittoria consecutiva (quarta in stagione), che - in attesa dei recuperi - vale addirittura il quarto posto in classifica. Un risultato lusinghiero e, forse, oltre ogni più rosea aspettativa per il quintetto biancoblù, subito capace di trovare il giusto feeling con la categoria nonostante lo status di neopromossa.

«Complimenti alle ragazze», ha commentato coach Fabrizio Staico, «non era facile vincere a Torino. Loro sono indubbiamente una buona squadra e lo hanno dimostrato nel corso di tutti i 40’. Noi invece abbiamo preparato al meglio la sfida e la Virtus vista nei primi due quarti di gara era quella che ha lavorato con intensità nel corso della settimana, proprio per farsi trovare pronta e “cattiva” a questa gara». In terra piemontese non sono comunque mancate le difficoltà: «Siamo stati troppo molli e permissivi dopo la pausa lunga», evidenzia, «questo non ha fatto altro che favorire le nostre avversarie, brave a sfruttare l’occasione e farci dilapidare quanto buon avevano fatto e conquistato. Nell’ultimo quarto però, devo ammettere, che la Virtus è stata brava a rimediare, condurre la gara punto a punto, a reagire ogni qualvolta Torino è riuscita ad andare in testa. Nei minuti finali poi c’è stato il break vincente che ci ha permesso di conquistare i due punti».

Ora la Virtus può respirare a pieni polmoni l'aria leggera dell'alta classifica. Una circostanza che non si verificava ormai da tanti anni: «Questa quarta posizione vogliamo dedicarla al nostro presidente Paolo Pellegrini», conclude, «come noi ha creduto nella vittoria e ci ha caricato proprio per riuscire a centrare questo obiettivo».

