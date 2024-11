Grandi avversarie, grande onore. La Dinamo Women è di scena domani alle 19.30 sul campo della Famila Schio. La plurititolata formazione vicentina (40 trofei italiani tra scudetti e coppe, più 3 coppe europee) è attualmente seconda perché ha perso solo contro la capolista Venezia, peraltro di un solo punto.

Formazione dunque fortissima quella che affrontano le biancoblù allenate da Restivo: 80 punti di media, l'attacco più prolifico della serie A femminile.

Un test per far crescere ulteriormente la squadra sassarese che ha conquistato i playoff dell'Eurocup femminile e affronterà in due gare (andata e ritorno) le spagnole del Murcia, che hanno vinto il proprio girone a punteggio pieno e puntano alla Final Four. Le due gare si disputeranno in dicembre, il 12 e 19, salvo variazioni.

© Riproduzione riservata