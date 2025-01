Lotta con quello che le è rimasto dopo l'impresa di Eurocup contro l'Euskotren, ma non basta per espugnare Faenza, anche perché l'assenza della lunga Begic si fa sentire. La Dinamo Women perde 73-58 e viene superata dalle faentine, anche se riesce a conservare un saldo positivo negli scontri diretti vista la vittoria all'andata di 27 punti.

Primo quarto equilibratissimo, poi le padrone di casa danno un primo strappo al 12': 30-22, Sassari regge ma non riesce più a rimontare: -5 al riposo.

Nel terzo quarto i rimbalzi offensivi del Faenza e le difficoltà in attacco fanno sprofondare la formazione di Restivo sino a -18. L'americana Taylor (top scorer con 25 punti) promuove un break di 9-0, ma non basta per riaprire la gara.

© Riproduzione riservata