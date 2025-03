Dopo il turno di riposo ritorna in campo la Dinamo Women che domenica ospita al palaSerrdimigni (ore 18) la Famila Schio, capolista della A1 di basket femminile. Non certo l'avversaria ideale per provare ad evitare i playout e agganciare l'ottavo posto che vale i playoff.

Schio ha perso solo una gara, di un punto, contro la vice capolista Venezia, ed è arrivata ai quarti di finale dell'Euroleague femminile. All'andata la formazione vicentina ha vinto nettamente 89-59 nonostante il contributo alla formazione sassarese di Taylor (24 punti) e Begic (16 punti). Enorme la differenza a rimbalzo: 47 per Schio e 21 per Sassari.

La lunga Ana-Maria Begic, appena rientrata dopo un lungo infortunio, commenta: “Sono contenta che sto recuperando, anche se non sono ancora al massimo. Sarà una sfida dura contro Schio ma cercheremo di avere uno spirito da combattenti, queste sconfitte e questa pausa ci hanno dato la carica e l’energia che ci serve in campo. Sono fiduciosa”.

© Riproduzione riservata