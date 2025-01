Alla ricerca della seconda impresa. Dopo la vittoria per 60-50 al PalaSerradimigni, la Dinamo Women è impegnata domani sera alle 20 sul campo del Idsk Euskotren San Sebastian. Per accedere ai quarti dell'Eurocup femminile può bastare alla squadra sassarese anche una sconfitta purché con scarto non superiore ai 9 punti.

Come nella prima partita la formazione di Restivo dovrà fare a meno della lunga Begic, infortunata. All'andata la Dinamo Women ha ribattuto con identica aggressività e fisicità in difesa, mentre in attacco è stata trascinata da Taylor e Gonzales e nel finale ha avuto una Carangelo strepitosa che con due entrate con libero ha consentito di ampliare il vantaggio rendendo giustizia a un match condotto a lungo.

Chi passa il turno affronterà la vincente tra le spagnole del Baxi Ferrol e le ungheresi del Dvtk Huntherm.

