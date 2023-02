«Il terzo posto? Very possible. Noi ci proviamo anche se non dipende solo da noi».

Così la lunga Joyner Holmes alla vigilia di una partita ad alto coefficiente di difficoltà: domenica alle 16 sul parquet del PalaSerradimigni c'è il Ragusa di Lino Lardo, che è anche coach della nazionale ed è stato il primo play della Dinamo maschile in A2.

L'americana spiega: «Arriva un'altra partita molto importante di alto livello, contro una squadra che ha giocatrici forti. Stiamo facendo bene e la sosta ci è servita per la condizione. Saranno importanti i rimbalzi offensivi come dimostrato nelle ultime due gare».

All'andata è stata una battaglia durissima, vinta dalla squadra sassarese 78-75.

Holmes spiega qual è la chiave della grande stagione della Dinamo: «Il coach ci consente di giocare di squadra esprimendo ognuna il talento individuale, senza essere ingabbiate da schemi rigidi. Mi piace che quest'anno faccia anche da leader insieme a Carangelo. E poi non vogliamo fermarci ai playoff scudetto ma provare a vincere anche la Coppa Italia».

