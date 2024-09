Per entrare nella Eurocup femminile basta vincere anche di un punto, o alla peggio, perdere con scarto non superiore ai 16 punti. Domani sera al PalaSerradimigni la Dinamo Women ospita alle 20.30 il Giannina, forte del successo per 80-63 conquistato sul parquet greco.

La squadra sassarese sa che è ormai alla sua portata la qualificazione alla stagione regolare della coppa europea, ma è conscia che le greche proveranno a dare il tutto per tutto con grande aggressività sin dall'inizio del match.

All'andata è stata determinante l'ottima partenza, subito +8 con i rimbalzi del pivot Diallo. Il Giannina ha provato a riagganciare la Dinamo Women, ma prima Toffolo e poi Carangelo hanno inflitto i colpi di grazia. Migliore realizzatrice dell'andata Gonzales con 22 punti, seguita da Taylor con 16 e Carangelo con 12 punti e ben 11 assist.

