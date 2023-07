L'ottimo campionato chiuso in quarta posizione e la qualificazione al primo turno dei playoff della coppa europea sono valsi alla squadra sassarese la conferma nella stagione regolare della Eurocup di basket femminile.

La Dinamo è l'unica italiana insieme a Venezia ad avere accesso diretto ai gironi da quattro formazioni, che verranno sorteggiati il 9 agosto.

Le squadre già ammesse sono 45. La Francia ha ben cinque formazioni, Spagna e Turchia ne presentano 4 a testa.

La novità del formato di quest'anno è che non ci sono restrizioni geografiche nella composizione dei Gironi: l'unica regola è che ci sia una sola squadra per nazione in ogni raggruppamento. Abbandonata dunque la suddivisione in Conference rappresentanti la parte occidentale e orientale del Vecchio Continente per una competizione definita dalla FIBA stessa "Pan-Europea".

Nella stagione passata la squadra allenata da Restivo si è classificata terza e poi nel primo turno dei playoff ha fatto tremare Venezia vincendo il primo match 89-82 e perdendo il secondo 83-61. E va ricordato come Venezia sia arrivata sino alle semifinali della coppa europea.

