Vincere in Francia contro la testa di serie numero 7 dell'Eurocup femminile. Domani alle 20 sul parquet del lattes-Montpellier cerca l'impresa la Dinamo Women.

All'andata la squadra sassarese è stata battuta in volata 69-66, quindi per superare gli ottavi deve vincere di almeno 4 punti.

Alle difficoltà tecniche proposte da un'avversaria che dentro l'area ha due giocatrici di stazza e qualità come Linskens e Badiane (36 punti in coppia) si aggiungono quelle delle condizioni precarie della serba Raca, che si è infortunata alla caviglia destra nella gara d'andata ed è in dubbio per il match odierno.

Il coach Antonello Restivo ha dichiarato: «Loro ci attaccheranno tanto dentro l'area e dovremo essere bravi a mettere pressione sulla palla come abbiamo fatto soprattutto nella seconda parte di gara 1, senza concedere passaggi facili dentro l'area. L'altro punto importante sarà la transizione difensiva. Dobbiamo affrontare questa gara come se partissimo dallo 0-0, con gioia ed entusiasmo».

