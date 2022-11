Vittoria e differenza punti ribaltata. Al PalaSerradimigni la Dinamo batte La Roche Vendee 77-65 e la raggiunge al terzo posto nel girone di Eurocup femminile dove però fa pesare la migliore differenza punti nello scontro diretto, visto che all'andata le francesi avevano vinto di 8 lunghezze.

Tutto il quintetto in doppia cifra, compresa Carangelo, convocata in nazionale per le qualificazioni agli Europei (il 24 contro la Svizzera e il 27 contro la Slovacchia).

Inizia forte Sassari: difesa e attacchi in velocità. Makurat è a suo agio, l'aiuta Holmes per l'11-0. Le francesi entrano in gara con una tripla di Monpierre e provano ad avvicinarsi (11-7 al 4') ma la difesa di casa resta solida e stoppa anche le avversarie quando si avvicinano al ferro: 20-11 il primo parziale.

Il vantaggio sale anche a +10 grazie alla strepitosa Makurat (14 punti dopo 13') ma Holmes sbaglia molto al tiro e La Roche si tiene in gara col pivot Konè e piomba a ridosso delle biancoblù con bomba di Pouye: 29-28 al 17'. Sorpassano con palla recuperata da Franchelin però Makurat risponde dall'arco: 34-32.

Al rientro dopo l'intervallo Sassari ha mano caldissima da tre: segnano Thomas, Makurat e Holmes e il vantaggio tocca il +12 al 25'. Gioca benissimo la Dinamo e va addirittura sul +18 (57-39) mentre le francesi non fanno più canestro. Si risvegliano nel finale di quarto ma il distacco resta in doppia cifra.

La Roche cerca di avvicinarsi in apertura di ultima frazione (60-49) ma Holmes di prepotenza la tiene dietro: 65-51 al 34'.

Nei minuti finali le francesi pressano e raddoppiano: 67-57 al 37'. Holmes la chiude definitivamente.

I tabellini

Sassari: Toffolo, Mazza, Carangelo 10, Arioli ne, Gustavsson 11, Makurat 23, Fara ne, Thomas 10, Cerri ne, Holmes 23, Ciavarella. All. Restivo.

La Roche: Franchelin 2, Lewis ne, Geiselsoder 12, Konè 10, Prenau 5, Monpierre 6, Pouye 21, Clarke 2 Mbandu. All. Body.

