L'amichevole contro la Virtus Cagliari ha chiuso la parte del ritiro che la Dinamo Women ha svolto a Nuoro. Ha vinto la squadra sassarese 79-33 facendo pesare la forza di un organico costruito per la A1 femminile, mentre le cagliaritane militano nella A2.

Migliore realizzatrice del match l'americana Taylor con 20 punti, seguita dal pivot Diallo con 13 e da Gonzales con 11. Per la Virtus 9 punti di Trozzola.

Il tecnico della Dinamo Women Antonello Restivo ha commentato: «Con le ragazze stiamo cercando di lavorare e incrementare la sintonia sul campo, stiamo aumentando a livello di condizione e questa è una delle cose fondamentali. Continuiamo a lavorare perché ci aspettano delle sfide importanti nelle prossime settimane e vogliamo arrivarci in ottima forma per giocare al massimo delle nostre possibilità».

Adesso la squadra sassarese si trasferirà in Spagna dove domani affronterà il Saragozza che partecipa ai preliminari di Eurolega contro le rumene del Costantia. La Dinamo giocherà invece in Grecia il 18 sul parquet del Giannina per l'andata dei preliminari di Champions.

