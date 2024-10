La sfida per il primato del girone di Eurocup femminile la vince lo Zaglebie Sosnowiec (62-70 al PalaSerradimigni) ma la Dinamo Women perde a testa alta. La squadra sassarese finisce anche a -23 ma nell’ultimo quarto rimonta sino al -8 sospinta da Begic (10 punti), dal play Natali e dalla scatenata Pastrello (11).

La cronaca - Avvio super di Sassari (7-1) con un’ottima Diallo, ma poi le polacche chiudono l’area e in attacco usano i 202cm di Borkowska per un parziale di 13-2 che ribalta il match. La Dinamo Women prova a rientrare e arriva anche a -2 ma Borkowska è un totem, Soule è una guardia di grande potenza e lo Zaglebie scappa via: 25-45 al 19’.

Nel secondo tempo lo Zaglebie vorrebbe controllare, ma la squadra di Restivo continua a lottare, rimonta dal -23 sino al -8 ma non c’è abbastanza tempo.

© Riproduzione riservata