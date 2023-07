Una giovane fuoriclasse per completare il roster 2023/24 che affronterà il quarto campionato nella A1 femminile. La Dinamo ha ingaggiato la guardia americana Ashley Joens. Classe 2000, 182cm di altscelta al draft di quest'anno al numero 19 dalle Dallas Wings, Ashley arriva in Sardegna per la sua prima esperienza da professionista fuori dagli Usa.

Guardia polivalente tatticamente con tanti punti nelle mani, è una giocatrice che potrebbe rappresentare un crac.

Prodotto di Iowa State: in high school ha iniziato la sua carriera giocando due sport, basketball e atletica, diventando presto la miglior marcatrice del suo liceo. L’anno da sophomore trascina la squadra con 20.5 punti e quasi 11 rimbalzi a partita. I numeri le valgono le attenzioni della nazionale americana, con cui conquista nel 2018 l’oro in Messico con l’under 18 e nel 2019 l’oro con l’under19 ai Mondiali in Thailandia. Nominata per il prestigioso Cheryl Miller Award, premio dedicato alle giocatrici nel suo ruolo, nell’anno 2021-2022 diventa la miglior marcatrice All-Time delle Cyclones, con 20.3 e 9.5 rimbalzi, e conduce la squadra alle Sweet 16.

Dopo il debutto nella massima lega americana, Ashley Joens ha firmato un contratto con Las Vegas Aces che la porterà a raggiungere le Dinamo Women a stagione iniziata ma con l’importante bagaglio della Wnba.

