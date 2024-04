È l'allenatore sardo tra quelli in attività con più presenze nella serie A di basket femminile. Antonello Restivo, classe 1975, domenica dirigerà al PalaSerradimigni contro il Faenza la gara numero 100 di stagione regolare alla guida della Dinamo Women. E sarà una partita da vincere per coltivare il sogno di conquistare per la seconda volta di fila i playoff scudetto.

In totale sono finora sono 138 le partite come allenatore della squadra sassarese, compresi campionato, Coppa Italia ed Eurocup. Chiamato nell'estate del 2020 alla guida della neopromossa Dinamo Women ha ottenuto la salvezza grazie ai playout nelle prime due stagioni, mentre l'anno scorso ha raggiunto i quarti scudetto.

Domenica a Bologna il coach cagliaritano ha invece raggiunto le 200 partite in serie A, considerando anche quelle come capo allenatore del Cus Cagliari che ha guidato per tre campionati, dal 2013 al 2016.

