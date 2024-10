Prima l’esperienza con il Green Team, la nazionale sperimentale, ora la convocazione nella nazionale maggiore. L'ala Sara Toffolo, ala alla terza stagione con la Dinamo Women, è stata convocata dal Ct Andrea Capobianco in vista di Eurobasket 2025.

La ventiquattrenne giocatrice biancoblù sarà dal 3 novembre a Genova in vista dei match di qualificazione agli Europei. Prima gara contro la Repubblica Ceca il 7 novembre alle 18.15. L’Italia, che ha già battuto Grecia e Germania, è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna.

Per il club sassarese l'orgoglio è doppio: a disposizione ci sarà infatti anche l'ala Silvia Pastrello, in questo momento una delle giocatrici più produttive della formazione del coach Antonello Restivo.

