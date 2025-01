Mezza impresa. Da rendere completa mercoledì prossimo in Spagna. La Dinamo Women sfrutta il turno al PalaSerradimigni per aggiudicarsi la prima sfida degli ottavi di Eurocup femminile: 60-50 sull'Idk Euskotren.

La Dinamo Women è senza la lunga Begic, le ospiti senza la guardia Washington. Equilibrio per 6 minuti. Le basche provano a scappare con due contropiede di Claessens e Gonzalez(10-16), Sassari reagisce con un parziale di 11-0 sull’asse play-pivot Carangelo-Diallo per chiudere la prima frazione 21-16.

La squadra di Restivo allunga sino a +8 grazie alla varietà di soluzioni offensive, ma il contropiede ospite ricuce quasi tutto: 34-33 a metà partita.

L’equilibrio resta al rientro in campo ma Sassari ha trovato la mira dall’arco, specie con Gonzales e chiude ancora in testa: 49-46. Nell’ultima frazione le difese sono ancora grintose e fisiche, gli errori in attacco aumentano, ma la Dinamo Women sbaglia meno: 55-48 al 36’ con entrata di Pastrello. Le basche non segnano quasi mai, Carangelo con entrata e libero dà il +8 a 54 secondi dalla fine. E’ fatta.

Per la Dinamo Women 19 punti di Carangelo, 16 di Gonzales e 15 di Taylor.

