Il cammino verso le semifinali playoff entra nel vivo: tra domani e giovedì la Serie C Unica maschile propone una serie di sfide decisive, tra recuperi e Gare 2.

Si comincia domani sera, alle 18:30, con due sfide in contemporanea: al Palasport di Monte Mixi si recupera Gara 1 tra Olimpia Cagliari e Sant’Orsola, rinviata lo scorso fine settimana in osservanza della direttiva Coni nel giorno delle esequie di Papa Francesco, mentre a Nuoro va in scena Gara 2 tra Sirius e Calasetta.

I tabarchini partono con il vantaggio del primo successo e puntano a chiudere subito i conti.

Alle 20 riflettori puntati su Alghero: la Coral si gioca in casa il primo match point contro la Ferrini Quartu. Dopo il blitz in trasferta, i catalani possono già staccare il biglietto per la semifinale, in quello che sarebbe un risultato a sorpresa.

Giovedì sera (palla a due alle 19) il PalaSerradimigni di Sassari ospiterà la seconda sfida tra Torres e Sennori. La squadra romangina guida la serie, ma nella prima partita ha dovuto sudare più del previsto per piegare i giovani della Torres, ben decisi a vendere cara la pelle.

Il fine settimana sarà dedicato alle eventuali “belle” per decidere chi andrà avanti. In programma anche Gara 2 tra Sant’Orsola e Olimpia e l’esordio nei playout, con Cus Sassari e Dinamo B pronti a dare il via a una serie che mette in palio la permanenza nella categoria.

© Riproduzione riservata