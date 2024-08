L'organizzazione targata Cus Cagliari e Legabasket Femminile ha definito il programma del 3° torneo internazionale di basket femminile "Sa Duchessa", in programma sabato 7 e domenica 8 settembre tra Cagliari e Quartu Sant'Elena, e che vedrà la partecipazione di Dinamo Sassari, Famila Wuber Schio, Rmb Brixia e Valencia.

Le semifinali, in programma sabato 7, si disputeranno al PalAntonianum di via Mons. Angioni a Quartu: alle 18.30 scenderanno in campo Valencia e Brixia, mentre a seguire (20.45) andrà in scena il confronto tra Schio e Dinamo Sassari.

Domenica 8 le due finali: alle 17 si giocherà per il terzo e quarto posto, alle 19.15 per il primo.

