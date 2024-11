La palla a spicchi rotola anche durante il turno di riposo della Serie C Unica. Nel weekend, infatti, si disputano i due recuperi che rimetteranno in pari la classifica del torneo.

La prima palla a due si alzerà sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove il Sant’Orsola Sassari riceverà la visita dell’Antonianum Quartu. La formazione di coach Tony Atella, rinvigorita dall’ultima vittoria nel derby contro i cugini della Ferrini, andrà a caccia di un colpo esterno che potrebbe consentire il sorpasso in classifica ai danni degli arancioneri.

Domenica (18.30) scenderà in campo anche la capolista imbattuta Innovyou Sennori, alle prese con la sfida – valida per il recupero della 4^ giornata – contro la matricola Coral Alghero. Primi con 8 punti, gli uomini di Piras vogliono allungare la serie positiva per portarsi a 4 lunghezze di vantaggio sulle dirette concorrenti. I catalani, guidati dalla coppia argentina Sahud-Musso, promettono però battaglia.

Il campionato riprenderà regolarmente nel weekend del 30 novembre-1° dicembre con le sfide: Cus Sassari-Torres, Coral-Pisano Arredamenti, Innovyou-Sant’Orsola, Olimpia Cagliari-Dinamo B, Antonianum-Il Veliero Calasetta.

Classifica: Sennori 8, Calasetta, Olimpia, Torres, Nuoro 6, Ferrini e Coral 4, Sant’Orsola, Cus Sassari, Antonianum 2, Dinamo B 0.

