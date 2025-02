È una quinta giornata secondo pronostico quella che si è disputata nello scorso weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud, in attesa del posticipo che vedrà impegnato Assemini (contro Beta), vincono le inseguitrici. Al nord prosegue la marcia imbattuta del CMB Porto Torres,

Sud. Netta la vittoria del Sinnai, contro la Polisportiva Primavera, per 116-44. Partita chiusa già nel corso del primo tempo, con i padroni di casa sul +34 al 20’ (58-24). A fine gara è Monaci del Sinnai il miglior realizzatore, con 20 punti. Successo convincente anche del Jolly Dolianova, tra le mura amiche, contro La Casa del Sorriso Su Planu (83-62). Padroni di casa che, per l’occasione, sono trascinati dai 28 punti firmati da Mura. Colpo esterno, invece, del Cus Cagliari, sul parquet del Genneruxi, per 50-63. Universitari che raggiungono la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (26-39 al 20’), allungando ulteriormente nel corso del terzo quarto (36-54 al 30’). Negli ultimi 10’ i padroni di casa riescono a ricucire il divario, arrivando fino al -13 finale. Nel Genneruxi, da segnalare i 22 punti segnati da Susini. Il Poetto Gruppo Ena, invece, si impone a Marrubiu per 53-77. Cagliaritani avanti nel corso di tutti i 40’. Al 20’ Tosadori e compagni sono sul +9 (28-37). Il break decisivo arriva nel terzo quarto, quando il vantaggio sale sul +21 (36-57 al 30’). Miglior realizzatore della gara è Oliverio, del Poetto, con 16 punti. Infine, convincente vittoria del Condor Monserrato, vittorioso contro Serramanna per 70-55. Padroni di casa chiudono i parziali sempre in vantaggio (34-26 al 20’, 49-38 al 30’) fino al +15 finale. Da segnalare, nelle fila del Condor, i 35 punti firmati da Perra.

Nord. Vittoria numero 14, in altrettante partite stagionali, per il CMB Porto Torres che supera a domicilio la Masters Sassari per 46-78. Nelle fila ospiti da segnalare i 22 punti di Piras, miglior marcatore della serata. Alle spalle, in seconda posizione, è la coppia Innovyou Sennori e Olimpia Olbia all’inseguimento. I primi vincono per 87-57 contro il Macomer 2.0. Sennori conduce nell’arco dei 40’ di gioco, andando sul +19 già dopo i primi 20’ (50-31). Nella seconda parte il divario tra le due squadre si scava ulteriormente, fino al +30 finale. Il Macomer 2.0 si deve accontentare del miglior realizzatore della partita, Marras con 20 punti. L’Olimpia Olbia, invece, supera per 78-70 la Pallacanestro Nuoro. Infine, chiude la vittoria della S. Elene, contro la Demones Ozieri, per 78-66. Per compagine di Dorgali è la quinta vittoria stagionale.

