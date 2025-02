Si è chiuso nella serata di ieri il turno infrasettimanale nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nelle sfide in programma spicca la sconfitta casalinga del Sinnai, per mano del Carloforte.

La vetta. Vince la capolista Assemini, nettamente, contro Marrubiu (86-59 il finale). Partita ipotecata già dopo i primi 10’ (24-5 il parziale). Tra gli asseminesi, a fine gara, da segnalare i 17 punti di Melis. Alle spalle, cade Sinnai, contro Carloforte, per 62-71. Letale il primo quarto, nel quale gli ospiti si ritrovano avanti di 20 punti (9-29). Nei rimanenti 30’ i sinnaesi cercano di riavvicinarsi, fino al 49-53 del 30’, ma nel finale Carloforte mantiene il margine di sicurezza e porta a casa la vittoria. Miglior realizzatore della gara è Borghero, per Sinnai, con 18 punti.

Gli inseguitori. Sono quelli del Cus Cagliari, vittorioso a Serramanna per 52-57, e del Jolly Dolianova, che si impone 46-77 sul campo del Beta. Vince, dopo un supplementare, l’Azzurra Oristano, in casa, contro Elmas per 59-52. Equilibrio nell’arco dei primi 40’, chiusi sul 48 pari. Nei 5’ aggiuntivi gli oristanesi riescono a trovare quel margine per portare a casa il successo. Nell’Azzurra da segnalare i 31 punti firmati da Bichi.

Doppio Supplementare. Al Condor Monserrato, invece, servono ben due overtime per avere la meglio sul Poetto Gruppo Ena (83-77). Ospiti avanti nei primi 2 quarti (28-36 al 20’). Sorpasso monserratino in avvio di ripresa (53-48 al 30’). Nessun vincitore al 40’, con la parità a quota 62. Stesso spartito nel primo supplementare, con il punteggio sul 72 pari. Negli ultimi 5’ i monserratini riescono a portarsi avanti e vincere. Al Poetto non basta avere i migliori due marcatori di serata, Pinna e Tosadori con 18 punti, per portare a casa il successo.

Le altre. Nelle due rimanenti gare in programma, vincono il Genneruxi, sul campo della Primavera Gonnosfanadiga (55-66 con un Setzu da 14 punti personali), e La Casa del Sorriso Su Planu, sul San Salvatore Selargius, per 65-45.

© Riproduzione riservata