L’ultimo turno del 2023 nel torneo di Divisione Regionale 2 si chiude con le conferme delle prime della classe nei tre gironi isolani.

Sud. Nel girone A la capolista Mogoro vince il derby dell’oristanese contro l’Azzurra per 90-78. Break mogorese nel secondo quarto, chiuso sul +17 (47-30). Reazione oristanese nella terza frazione (65-54), ma nell’ultimo quarto i padroni di casa guidano sempre oltre la doppia cifra. Top scorer è Fabrizio Piras, del Mogoro, con 23 punti. Netta vittoria del Sinnai, sul campo del Primavera Gonnosfanadiga (54-87). Ospiti sul +26 all’intervallo (25-51); ospiti che nella seconda parte di gara gestiscono, grazie anche alla vena realizzativa del duo Ibba-Rivieccio (14 punti a testa). Colpo esterno, infine, per il Genneruxi, sul parquet del Serramanna, per 64-66, dopo un supplementare. Padroni di casa che cercano di chiudere la gara nel terzo quarto (40-33 il parziale), ma subiscono il pareggio al 40’ (57-57). Overtime appannaggio dei cagliaritani. Il miglior marcatore è Pacini, del Genneruxi, con 22 punti. Nel girone B il Carloforte si impone, in trasferta, nel big match contro Su Stampu Assemini per 66-75. Dopo la parità del 20’ (27-27), gli ospiti allungano nella seconda parte (39-45 al 30’), trascinati dai 25 punti di Baghino. Anche nelle altre due gare in programma nel girone arrivano vittorie esterne. Netta quella del Jolly Dolianova (con Mura top scorer a quota 15), contro il Madas Siliqua, per 46-87. Vince infine lo Spirito Sportivo, contro il Poetto Gruppo Ena, per 68-75.

Nord. Ottava vittoria stagionale, in altrettante gare, per l’Aurea Sassari, contro la New Basket Ploaghe per 76-57. I sassaresi portano a casa il successo grazie al decisivo break del terzo quarto. Miglior realizzatore della gara è Langiu, dell’Aurea, con 20 punti. Colpo esterno della diretta inseguitrice, il CMB Porto Torres, vittorioso a Sennori per 48-55. Vittoria esterna, infine, per la Sap Alghero, sul campo della Santa Croce Olbia, per 75-92. Algheresi che allungano già in avvio (18-28 al 10’) per poi consolidare e allungare leggermente nelle rimanenti 3 frazioni. Top scorer dell’incontro è Nochovnyi, della Sap, con 21 punti personali.

