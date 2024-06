È l’Arzachena Basket ad aggiudicarsi la finale regionale, disputatasi a Terralba, del torneo di Divisione Regionale 2. Sconfitto il Carloforte per 56-89, nella sfida giocata domenica scorsa.

La gara. La compagine allenata da Roberto Ugazzi parte subito bene, chiudendo la prima frazione sul +6 (16-22). Nel secondo quarto il vantaggio si dilata fino al +23 del 20’ (32-55). Nella seconda parte la compagine smeraldina controlla e aumenta ulteriormente il margine di vantaggio, prima sul +26 del 30’ (44-70), poi sul +33 finale (56-89). Una soddisfazione in più per l’Arzachena, capace di una seconda parte di stagione ad altissimi livelli. Dopo la sesta posizione della regular season, infatti, il quintetto guidato da Ugazzi portato a casa la Final Four (al quale ha avuto accesso dopo aver superato Nulvi nei quarti di finale, ribaltando il “fattore campo”), vincendo prima contro il Basket 90 Masters in semifinale, poi contro l’Aurea Sassari in finale. Grande soddisfazione anche in casa Carloforte, nonostante la sconfitta della finalissima, che ha centrato (assieme al Mogoro) l’obiettivo promozione in Divisione Regionale 1, dopo aver chiuso in testa il girone di regular season e vinto i playoff.

I tabellini della Finale

CGP Carloforte – Arzachena Basket 56-89

CGP Carloforte: Granara 6, Aralossi 10, Sa. Ferraro 2, Cireddu 11, Capurro 4, Parodo 10, Baghino 9, Se. Ferraro, Farci 2, Napoli, Aste 2, Rivano. Allenatori Aste e Garau.

Arzachena Basket: Beccu, Avila 16, Di Fraia 6, Morganti 8, Paoli 22, Deiana 10, Poloni 22, Ghisu 1, Bianchi 4. Allenatore Ugazzi.

Arbitri: Laconi e Frau.

Parziali: 16-22; 32-55; 44-70; 56-89.

