Quarta vittoria stagionale del Condor Monserrato, che nel posticipo della tredicesima di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket si impone in casa del Beta Pirri per 48-80. Con questo successo i monserratini raggiungono in graduatoria il Marrubiu.

Nella sfida disputata ieri sera, l’avvio è equilibrato, con i padroni di casa avanti, seppur solamente di una lunghezza, al termine del primo quarto (14-13 al 10’). Situazione simile nella seconda frazione, ma all’intervallo, stavolta, è la formazione ospite ad essere avanti di uno (30-31 al 20’). Il break del Condor arriva al rientro dal riposo lungo, grazie anche alla buona vena realizzativa di Dessì (autore a fine gara di 26 punti personali), e parziale che si chiude sul 38-53 del 30’. Negli ultimi 10’ i monserratini controllano e portano a casa i due punti.

Il prossimo turno è in programma a partire da sabato. Il Condor ospiterà l’Azzurra Oristano, mentre il Beta andrà a far visita al Genneruxi.

