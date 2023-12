Nel recupero della quarta giornata del girone B “Sud” del torneo di Divisione Regionale 2, continua la corsa incontrastata in vetta del Carloforte, che supera in casa lo Spirito Sportivo per 59-52.

La Gara. Sono stati 40’ di gioco combattuti, con i padroni di casa che comandano in avvio (12-9 al 10’). Punteggio basso che si conferma anche nella seconda frazione, che vede sempre avanti Aralossi e compagni (25-19 al 20’). Al rientro dal riposo lungo ecco la reazione ospite, con il break che ribalta la situazione al 30’ (31-32). Negli ultimi 10’ si sbloccano gli attacchi; il Carloforte riprende in mano la testa e la contesa si risolve in favore dei padroni di casa. Miglior realizzatore della gara è Cireddu, del Carloforte, con 17 punti.

La situazione. Per i carlofortini è stata la settima vittoria stagionale in altrettante gare. Ora la seconda è distante 6 lunghezze. Lo Spirito Sportivo, invece, rimane fermo a 4 punti, in sesta posizione. Tra oggi e domani scenderà in campo tutto il girone per l’ottava giornata di andata. Il Carloforte osserva un turno di riposo, mentre lo Spirito Sportivo, domani alle 19, attende la visita dei Madas Siliqua.

