Arrivano conferme dalla settima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud guida Assemini, mentre al Nord prosegue la corsa solitaria in testa alla classifica del CMB Porto Torres.

Sud. Gli asseminesi si impongono sul parquet dell’Azzurra Oristano per 52-77. Ospiti, che comandano nel corso di tutti i 40’, effettuano il break decisivo nell’ultimo quarto di gioco. Assemini trascinato dalla vena realizzativa di Grosso, autore di 22 punti. Con il successo in terra oristanese il quintetto allenato da Tonio Canalis porta a casa la sesta vittoria stagionale, che vale il primo posto solitario, complice il rinvio della gara del Cus Cagliari e la contemporanea sconfitta casalinga del Poetto. I cagliaritani, infatti, perdono contro Sinnai per 75-81, al termine di una gara equilibrata e combattuta (parziale al 20’ sul 35-36). Da segnalare, nelle fila ospiti, i 30 punti messi a segno da Boi. Sinnai a quota 10 punti, imbattuta, ma con due gare da recuperare. Bel successo del Serramanna che vince per 88-71 contro Carloforte. Padroni di casa sempre avanti, con il margine di vantaggio che aumenta con il passare dei minuti. Agli ospiti non bastano i 23 punti firmati da Baghino. Colpo esterno del Genneruxi, vittorioso contro il San Salvatore per 44-72. Infine, ritorna alla vittoria la Primavera Gonnosfanadiga, che supera il Beta per 56-49.

Nord. Settima vittoria in sette gare per il CMB Porto Torres che batte la Pallacanestro Nuoro per 75-39. Netta la superiorità della capolista cha ha in Lungheu il miglior realizzatore con 15 punti. Alle spalle si è insediato un terzetto, con New Basket Ploaghe e Masters Sassari che hanno raggiunto l’Olimpia Olbia. Ploaghesi nettamente vittoriosi contro la Demones Ozieri (106-44 il finale). Miglior marcatore di giornata, nelle fila della New Basket, è Mattu con 21 punti. Successo anche per la Masters Sassari, contro la Nova Pallacanestro La Maddalena (64-43). Da segnalare, tra i sassaresi, i 23 punti firmati da Mandras. L’Olimpia, invece, ritorna dalla trasferta sul campo della Innovyou Sennori con una sconfitta per 70-64. Ospiti che guidano fino all’intervallo (27-30 al 20’), per poi venir raggiunti e superati dai padroni di casa nel corso della ripresa (48-45 al 30’). Agli olbiesi non basta aver il miglior realizzatore di giornata, Ruiu con 30 punti. Infine, porta a casa la vittoria la Virtus Olbia che tra le mura amiche si impone contro la S. Elene per 87-63. Top scorer della gara è Marogna, con 24 punti.

© Riproduzione riservata