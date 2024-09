Saranno 26 in totale le formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato di basket di Divisione Regionale 2. Divise, come di solito accade, in due raggruppamenti: 11 le compagini inserite nel girone Nord, 15 quelle nel girone Sud. Sono tante le società che militano in categoria superiore che presentano la seconda squadra. È il caso di Demones Ozieri, Pallacanestro Nuoro, Sennori Elmas, San Salvatore e Genneruxi, già protagoniste in Serie C e Divisione Regionale 1. Altre sono state protagoniste nella scorsa stagione, come nel caso dei Masters Sassari (final four al Nord) o Jolly Dolianova (arrivata fino alla finalissima per la promozione in categoria superiore). Ecco la composizione.

Girone Nord: Demones Ozieri, Pallacanestro S. Elene, Pall. Olimpia Olbia, Pall. Nuoro, CMB Porto Torres, New Basket Ploaghe, Virtus Olbia, Pall. Sennori, Basket Macomer 2.0, Nova Pallacanestro La Maddalena e Master Sassari.

Girone Sud: Cus Cagliari, Jolly Dolianova, PGS Condor Monserrato, GSO Elmas, Pol. Marrubiu, Basket San Salvatore, ASD Genneruxi Cagliari, Pol. Serramanna, Sinnai Basket, Azzurra Oristano, Basket Assemini, Basket Su Planu, ASD Beta, Pol. Primavera Gonnosfanadiga, Basket Poetto.

Il campionato dovrebbe prendere il via, indicativamente, il prossimo 20 ottobre, e nei prossimi giorni verranno resi noti i calendari.

