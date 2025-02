Prosegue la marcia incontrastata di Demones Ozieri e Carbonia in testa al torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Le prime due, infatti, approfittano delle sconfitte delle dirette inseguitrici (ad eccezione di Elmas) e allungano ulteriormente in vetta.

Dominio. La capolista Demones espugna il parquet della Sap Alghero per 56-87. Gli ozieresi fanno la voce grossa sin dalle prime battute (10-31 al 10’) per poi proseguire nell’allungo nel corso del secondo quarto (27-58 al 20’). Nella seconda parte di gara il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni gestisce poi la situazione senza particolari patemi. Miglior realizzatore è Poloni, della Demones, con 26 punti. Carbonia, invece, vince sul campo del Genneruxi per 71-82. “Miners” che si portano sul +17 già al 10’ (13-30). Margine mantenuto anche nel secondo (34-50 al 20’) e terzo quarto (53-71 al 30’). Nell’ultima frazione i cagliaritani riducono il divario, fino al -11 finale. Top scorer della gara è Poma, del Genneruxi, con 21 punti.

Inseguitori. Alle spalle, Elmas aggancia la Fisiokons Aurea Sassari. La compagine allenata da Marco Benucci, infatti, espugna il parquet della Isola Gas Terralba per 51-99. Masesi con un vantaggio in doppia cifra già all’intervallo (28-42 al 20’). Il break decisivo, però, arriva al rientro dal riposo lungo, fino al 39-79 del 30’. A fine gara il migliore è Casula, con 22 punti. Aurea Sassari che esce sconfitta dalla sfida contro il San Salvatore Selargius, per 65-63. Padroni di casa avanti nella prima metà di gara (19-12 al 10’ e 36-32 al 20’). Al rientro dal riposo lungo i sassaresi si portano avanti (52-56 al 30’). Ultimi 10’ di grande equilibrio, con i selargini che la spuntano nel finale. Migliori marcatori della gara sono Tufo, del San Salvatore, e Sanciu, dell’Aurea, con 20 punti. Perde anche l’Atletico Cagliari, in casa, contro Iglesias (75-78). Iglesienti che prendono il largo nel primo tempo (26-46 al 20’). Nella ripresa i cagliaritani cercano di ricucire (49-61 al 30’), ma non impattano nel finale. Nelle fila di Iglesias, da segnalare i 23 punti di Trincas.

Le altre. Nelle altre gare, bella vittoria del San Sperate, contro l’Arzachena, per 73-69. Padroni di casa sempre avanti nei parziali (19-15 al 10’, 36-35 al 20’, 49-45 al 30’). Ultimo quarto di equilibrio, con il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino che porta a casa la vittoria. È tra gli smeraldini il miglior realizzatore della gara, Monaco con 23 punti. Infine, grande spettacolo a Mogoro nella sfida tra i padroni di casa è Astro. Mogoresi che la spuntano, dopo un supplementare, per 102-101. Dopo il +2 ospite dell’intervallo (40-42), seconda parte di gara che vive sulle ali dell’equilibrio (63-63 al 30’ e 89-89 al 40’). Nei 5’ supplementari il quintetto guidato da Pippo Contini riesce a mantenere il margine minimo di vantaggio, portano a casa l’ottava vittoria stagionale. Top scorer della gara è Claudio Piras, del Mogoro, con 36 punti.

