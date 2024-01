L’Atletico Cagliari vince e aggancia La Casa del Sorriso Su Planu, che ha rinviato il suo impegno di giornata contro la Demones Ozieri, in vetta alla classifica di Divisione Regionale 1.

L’aggancio. I cagliaritani superano il San Sperate, nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno (60-45) e in classifica raggiungono Su Planu a quota 22 punti. Partita in cui a prevalere sono le difese, con il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru avanti nel punteggio sin dalla prima parte di gara (33-24 al 20’). Ospiti che limano il divario nel terzo quarto (44-37 al 30’), per poi cedere definitivamente nel finale. Miglior realizzatore della gara è Scanu, con 18 punti.

Il terzo incomodo. A contatto con la vetta risale il San Salvatore Selargius, che conferma il suo buon momento vincendo la quinta vittoria di fila. Nel turno casalingo supera il Genneruxi per 86-74. Ospiti che partono meglio (14-23 al 10’), con i selargini che ritornano in scia prima dell’intervallo (40-41 al 20’). I padroni di casa sembrano aver trovato la chiave giusta in attacco, contengono in difesa le iniziative avversarie e al 30’ vanno sul +8 (63-55). Andamento confermato negli ultimi 10’, con il +12 finale. Il Genneruxi deve accontentarsi del top scorer della gara, Casula con 24 punti.

La lotta playoff. Nella parte centrale della classifica spicca la vittoria del Carbonia, che approfitta del rinvio della gara della Demones e delle sconfitte di Genneruxi e San Sperate, per conquistare la quarta posizione solitaria. “Miners” che superano per 96-71 la Klass Coral Alghero. Primi 20’ che vedono i padroni di casa volare sul +22 (59-37 al 20’). Nella terza frazione la reazione algherese (72-59 al 30’) prima del nuovo break locale. Del Carbonia è anche il miglior realizzatore della partita, Crobu con 27 punti.

Le altre gare. Colpo esterno dell’Astro, sul parquet del Terralba, per 78-81. Gli ospiti chiudono avanti all’intervallo (37-40) La reazione terralbese arriva nel terzo quarto, che si portano sul +10 (62-52) al 30’. Negli ultimi 10’, però, grande reazione dell’Astro, che ribalta la situazione e porta casa il successo. Al Terralba non bastano i 30 punti di uno scatenato Martis. Chiude, infine, la vittoria dell’Iglesias contro l’Oristano Basket, per 82-71. L’avvio è oristanese (13-17 al 10’), con i padroni di casa che ribaltano il punteggio prima dell’intervallo (45-44). Nella seconda parte Iglesias allunga, fino al +11 finale. Strepitosa la prestazione di Cossu, nelle fila iglesienti, con 39 punti a referto.

© Riproduzione riservata