Si è svolta lo scorso fine settimana, alle pendici dell’Etna, una delle competizioni più suggestive del panorama europeo dell’atletica: i Campionati Europei Master di corsa in montagna, organizzati dalla FIDAL. L’evento ha visto la partecipazione di 700 atleti provenienti da 24 nazioni europee, immersi in uno scenario spettacolare, quasi lunare, tracciato sui duri rilievi lavici del vulcano siciliano.

A rappresentare l’Italia anche un nutrito gruppo di atleti sardi, protagonisti assoluti sulle impegnative salite etnee. In gara, tra gli altri, Francesca Mascia dell’Atletica San Sperate e un folto team dell’Atletica Sinnai composto dal tecnico-atleta Mauro Muscas, Efisio Fiorini, Maria Antonietta Lai, Rudy Cardia e Marilena Atzeni.

Proprio dalla Atzeni è arrivato uno dei risultati più prestigiosi della spedizione azzurra. Nella categoria W45, la competizione a squadre prevedeva la somma dei tempi delle tre migliori atlete per nazione: grazie al suo ottimo piazzamento, seconda tra le italiane, la runner sarda ha contribuito in modo decisivo alla conquista della medaglia d’argento per l’Italia, dietro alla Romania e davanti alla Spagna.

Una trasferta memorabile per l’atletica master isolana, che conferma il suo valore anche a livello internazionale.

© Riproduzione riservata