Termina 1-2 per la formazione piemontese del Lucento, il primo impegno della Tharros Under 18 nella fase nazionale del torneo. Per gli oristanesi, dunque, al Comunale di Oristano, arriva la sconfitta davanti al numeroso pubblico presente per l’occasione, nonostante i primi caldi della stagione estiva ormai alle porte.

I biancorossi guidati da mister Bruno Frongia e mister Gianluca Pinna offrono una prestazione di grande carattere, ma due disattenzioni permettono agli avversari di andare a rete e portare a casa la vittoria.

A siglare il momentaneo pareggio per la Tharros è Marco Gianoli.

Nel prossimo turno, secondo quello che è il programma, la Tharros affronterà il Rozzano, vincitore del campionato lombardo di categoria, in trasferta, domenica 8 giugno.

Il triangolare della fase nazionale, infatti, prevede ora la sfida tra la perdente della prima gara e la vincitrice del girone lombardo; sette giorni più tardi, infine, la terza e ultima gara.

