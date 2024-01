Dura solo una settimana il tandem al comando della classifica di Divisione Regionale 1 di basket. La Casa del Sorriso Su Planu, infatti, vince la sua gara e approfitta della contemporanea sconfitta dell’Atletico Cagliari.

La capolista. Il quintetto allenato da Marcello Ibba supera la Klass Coral Alghero per 92-59 e conquista l’undicesima vittoria stagionale. I selargini partono a razzo e volano sul +16 già nel primo quarto (29-13). Ritmo che non cala nella seconda frazione, chiusa sul +28 (53-25). Progressione che continua anche nella seconda parte di gara (75-41 al 30’) fino al +39 della sirena finale. Migliori realizzatori di gara Simbula, del Su Planu, e Monte, della Coral, con 27 punti.

Le dirette inseguitrici. Cade in casa della Demones Ozieri, l’Atletico Cagliari (90-63 il finale). Vittoria maturata, in particolare, nella seconda parte di gara, quella ottenuta dalla compagine allenata da Giangiorgio Cadoni. Ozieresi avanti sul 22-12 al 10’, mentre all’intervallo, il divario tra le due squadre è di 9 lunghezze (36-27 al 20’). Il break decisivo dei padroni di casa arriva nel terzo quarto, con il +21 del 30’ (62-41). Negli ultimi 10’ divario che si allarga, fino al +27 finale. Ozieresi che risalgono così al quarto posto. Top scorer della gara è Masala, con 24 punti. Al terzo posto si piazza il San Salvatore che ottiene la nona vittoria dell’anno espugnando per 69-102 il parquet dell’Astro.

Le altre. Demones che condivide la quarta piazza con Genneruxi e Carbonia. Due squadre che si sono affrontate nell’ultimo fine settimana, con i cagliaritani vittoriosi per 79-53, al termine di un match sempre condotto. Il break decisivo arriva nella seconda frazione, quando i ragazzi allenati da Nicola Massa volano a +19 (52-33). Nella terza frazione il Genneruxi continua nella sua progressione, fino al 68-41 del 30’ e il +26 del 40’. Miglior realizzatore è Serra, del Genneruxi, con 14 punti. A metà classifica vince il San Sperate, contro Iglesias, per 82-64, in una gara sempre condotta con buon margine e nel quale, tra i padroni di casa, si mette in evidenza Orrù, autore di 21 punti.

Il Derby. Nella sfida tra le due oristanesi del girone, infine, colpo esterno del Terralba, che si impone 77-92 sul parquet dell’Oristano Basket. Dopo un primo quarto ad appannaggio dei padroni di casa (24-19 al 10’), gli ospiti passano in vantaggio nella seconda frazione (37-46 al 20’) e allungano con buon margine nel terzo (56-73 al 30’). Divario gestito dagli ospiti nell’ultimo quarto. Nel Terralba da segnalare i 29 punti messi a segno da Beltrame.

