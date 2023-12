La Casa del Sorriso Su Planu approfitta del rinvio della gara del Carbonia (contro Terralba), si impone contro Iglesias ed è la capolista solitaria del torneo di Divisione Regionale 1, dopo la decima giornata di andata.

La vetta solitaria. Il quintetto allenato da Marcello Ibba, infatti, batte la matricola iglesiente per 98-60 e vola in testa con 16 punti. A dispetto del punteggio finale, sostanziale equilibrio nei primi due quarti, con i padroni di casa avanti di 6 punti all’intervallo (41-35). Al rientro dal riposo lungo arriva il primo deciso allungo (75-51); quello definitivo arriva negli ultimi 10’. Tra i padroni di casa ben 5 uomini in doppia cifra, con Poddighe il migliore con 18 punti.

Gli inseguitori. Carbonia raggiunto in seconda posizione, a quota 14, dall’Atletico Cagliari, vittorioso in casa contro l’Oristano Basket per 78-58. Cagliaritani avanti nei primi 20’ con un margine oltre la doppia cifra (42-28), portato sopra i 20 punti di distacco al 30’ (64-40). Nell’ultima frazione la reazione degli oristanesi, trascinati anche 16 punti finali di Caputo. Buon momento anche per la Klass Coral Alghero, quarto a 12 punti, che ottiene la quinta vittoria di fila e si affaccia nelle parti alte della classifica. Gli algheresi battono 59-54 il Genneruxi, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare. Nei primi 30’, infatti i cagliaritani comandano le operazioni (18-32 al 20’ e 40-51 al 30’). Negli ultimi 10’, però, Musso e compagni attuano un break di 19-3, portando a casa i due punti. Miglior realizzatore è Angius, del Genneruxi, con 18 punti.

Il blitz. Colpo esterno del San Sperate, che si impone sul parquet del San Salvatore Selargius per 73-78. Selargini avanti nei primi due quarti (42-36 all’intervallo). Ospiti che, però, ribaltano la situazione al 30’ (54-58) e portano a casa i due punti mantenendo il margine nell’ultima frazione. Tra i “Gherreris” spiccano i 24 punti di Porcu.

Continuità. Prosegue, infine, il buon momento della Demones Ozieri, grazie anche alla vittoria contro l’Astro (97-64). Dopo l’equilibrio dei primi 10’ (24-23), gli ozieresi effettuano il primo allungo prima dell’intervallo (52-42). Progressione che continua anche nella terza frazione (71-56 al 30’) e nell’ultimo quarto, nel quale il divario si allarga in maniera decisa. Top scorer dell’incontro è Longu, della Demones, con 30 punti.

