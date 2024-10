Rimangono 3 formazioni in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket dopo la seconda giornata di andata. Sono Demones Ozieri, Atletico Cagliari e San Salvatore Selargius.

Le battistrada. La Demones rientra dalla trasferta di San Sperate con la vittoria per 69-78. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni parte forte e va sul +9 al 10’ (22-31). I padroni di casa limano il divario prima dell’intervallo (37-44 al 20’). Al rientro dal riposo lungo nuovo break ospite, fino al +12 del 30’ (49-61). Nell’ultima frazione la Demones gestisce il risultato e chiude sul +9 finale. A San Sperate non bastano i 23 punti firmati da Lasio. L’Atletico Cagliari, invece, si impone 64-70 contro la Isola Gas Terralba dopo due tempi supplementari. Partita poco spettacolare che vive sulle ali dell’equilibrio nell’arco dei 50’ di gioco. Il break partita arriva nell’ultimo minuto del secondo supplementare, quando i cagliaritani allungano fino al +6. Tra i cagliaritani spicca la prestazione di Piana, con 23 punti. Il San Salvatore batte 74-72 il Genneruxi al termine di 40’ combattuti. Ospiti avanti di 1 all’intervallo (36-37 al 20’). I selargini, però, ribalta il punteggio a partire dalla terza frazione (54-49 al 30’), tenendo il vantaggio fino alla sirena finale. Migliori realizzatori della gara sono Borghero e Scano, del San Salvatore, con 19 punti.

La “prima”. Primo successo nella categoria per Arzachena e Fisiokons Aurea Sassari. Gli smeraldini espugnano il parquet del Basket Iglesias per 46-60. Primo break ospite nel secondo quarto (25-35 al 20’). Iglesias reagisce e rientra in partita nella terza frazione (42-44 al 30’), ma Arzachena riallunga negli ultimi 10’ di gioco. Top scorer della gara è Avila, nelle fila ospiti, con 16 punti. I sassaresi, invece, si impongono contro Mogoro per 73-69. Aurea avanti nei primi 2 quarti (33-30 al 20’). I mogoresi, nel terzo quarto, effettuano il sorpasso sul 52-54 del 30’, ma i sassaresi ribaltano nuovamente il punteggio grazie anche ai 23 punti di Langiu.

Le altre. Larga vittoria di Elmas, a Oristano, per 58-88. Per i masesi è il primo successo stagionale. Vittorioso l’esordio in casa dell’Astro, che batte la Sap Alghero per 73-70. Padroni di casa che conducono con buon margine nei primi tre quarti (57-47 al 30’). Ospiti tentano il recupero nell’ultimo quarto, ma non riescono a impattare, nonostante i 28 punti messi a segno da Coulibaly.

