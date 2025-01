Torneo di Divisione Regionale 1 che, con le gare dello scorso weekend, arriva al giro di boa. La coppia Carbonia-Demones Ozieri chiude appaiata in vetta, a quota 22 punti. Miners che effettuano l’aggancio vincendo contro San Sperate e approfittando del turno di riposo che ha osservato la compagine ozierese.

La vetta. Il Carbonia, dunque, supera San Sperate per 75-64. Le due squadre si alternano nel punteggio nel corso della prima parte di gara (21-24 al 10’ e 43-38 al 20’). Nella ripresa prosegue la situazione equilibrata, con i padroni di casa avanti, ma con il margine invariato (58-53 al 30’). Negli ultimi 10’ il break decisivo che vale la vittoria. Top scorer della gara è Deliperi, del Carbonia, con 15 punti. Sconfitte, invece, le inseguitrici, in terza posizione, Atletico Cagliari e Fisiokons Aurea Sassari. I cagliaritani, tra le mura di casa, perdono contro Elmas per 64-84. Masesi che guidano nell’arco dei 40’, andando già all’intervallo sul +13 (25-38 al 20’). Margine di vantaggio che aumenta poi nella seconda parte. Il migliore della gara è Bonacci con 22 punti. I sassaresi, invece, escono sconfitti dalla sfida con l’Arzachena per 57-49. Punteggio basso, con la compagine smeraldina che la spunta grazie anche alla buona vena realizzativa di Jevtic, autore di 18 punti.

La lotta per il 3° Posto. Elmas e Arzachena che, così, assieme a San Salvatore Selargius e Astro, accorciano sulle due squadre in terza posizione (distanti ora solo 2 punti). I selargini rientrano dalla trasferta sul campo della SAP Alghero con la vittoria (44-70 il finale) e una prestazione convincente. Il break arriva nel terzo quarto (chiuso sul 35-60). Gli algheresi si devono accontentare del miglior realizzatore, Rosas con 14 punti. Colpo esterno anche dell’Astro, vittorioso a Iglesias per 74-87. Dopo un avvio equilibrato (17-17 al 10’), gli ospiti passano a condurre prima dell’intervallo (38-44 al 20’). Terzo quarto in cui i padroni di casa cercano di rimanere a contatto (57-63 al 30’), prima del break decisivo dell’Astro degli ultimi 10’. Top scorer della gara è Sanciu, con 26 punti.

Le altre. Tra le gare del weekend, vittorie convincenti per Genneruxi e Mogoro. I primi superano per 92-59 la Isola Gas Terralba. Cagliaritani avanti sin dai primi minuti di gara (22-17 al 10’ e 42-33 al 20’), ma l’allungo letale arriva in avvio di ripresa, con il +33 del 30’ (76-43). Ultimo quarto di gestione. Nel Genneruxi, da segnalare i 25 punti firmati da Lorenzo Angius. Mogoro, invece, si impone nel derby con l’Oristano Basket per 54-94. Il quintetto allenato da Pippo Contini ipoteca la vittoria già all’intervallo (22-50 al 20’). Miglior realizzatore della gara è Cau, del Mogoro, con 21 punti. Per i mogoresi è la sesta vittoria stagionale.

© Riproduzione riservata