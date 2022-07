Assegnati, a Quartu, i titoli regionali del “3X3 Under Fip”. Nella suggestiva location a ridosso della basilica di Sant’Elena, sotto l’organizzazione della Federbasket regionale e la collaborazione della Ferrini Quartu, assegnati i titoli Under 14 femminile e maschile, Under 16 femminile e maschile e Under 18 femminile e maschile.

I titoli femminili. Tra le Under 14 successo del “Team Alghero”, composto da Giulia Olandi, Valeria Cossu, Aurora Murgia e Letizia Nieddu. Nella categoria Under 16 sono le “Nbarazzanti 3.0” (Elettra Paco, Susanna Puggioni, Giorgia Bebbu e Nicole Bebbu) le campionesse regionali. Tra le Under 18, infine, vittoria della “Zero Fantasia” (Alice Corongiu, Valentina Porcu, Alessia Poddighe e Elisa Lapa).

I titoli maschili. È il quartetto del “Basket 90 Sassari” (Gabriele Casu, Giacomo Usai, Mattia Solinas e Federico Murru) a imporsi tra gli Under 14. Nell’Under 16, invece, vittoria dei “Lo Fanno in Eurolega” (Davide Alimonda, Andrea Guidi, Marco Angius, Alfredo Balletti). Infine, nella categoria Under 18, vittoria del “Dammi una birra” (Federico Foddai, Alessandro Aroni, Fabio Basoli e Mattia Bergdolt).

Le fase finale. Le vincitrici delle fasi regionali accedono di diritto alle finali nazionali che si svolgeranno a fine estate. La categoria Under 14, sia femminile che maschile, saranno impegnate dal 29 settembre al 2 ottobre a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Under 16 e Under 18 (femminile e maschile), invece, avranno come sede Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), dal 31 agosto al 3 settembre.

