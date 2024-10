Passo falso interno nel secondo turno di Serie B Interregionale per la Confelici Carni Cagliari, che cade per 72-67 a Monte Mixi contro la Stella Azzurra Viterbo.

Gli uomini di Manca non sono riusciti a dar seguito alla bella prova esterna di una settimana fa contro la San Paolo Ostiense, e hanno finito per essere trafitti dalle triple di un inarrestabile Begic, mattatore dell'incontro con 33 punti e 7/10 dall'arco.

Ai granata, invece, non sono bastate le buone prove di Maresca (14 personali) e di Potì, positivo nonostante i recenti problemi fisici. Ancora fuori, invece, il nuovo acquisto più atteso dell'estate: l'argentino Marco Giordano, ancora in fase di recupero ma reduce da alcuni allenamenti in gruppo.

L'Esperia proverà a rifarsi mercoledì, quando è in programma la difficile trasferta di Valmontone contro Palestrina.

La gara. Il primo periodo è caratterizzato dall'equilibrio (12 pari alla prima sirena), poi Begic scalda la mano dall'arco dei 6,75m e guida il primo allungo viterbese sul +8. Prima della pausa lunga, però, l’Esperia si rialza con Potì e Thiam e si riporta a contatto sul -1 (32-33).

Il punto a punto caratterizza anche l’avvio di terza frazione, ma Begic sale nuovamente in cattedra e, sul suono della terza sirena, regala ai suoi le 10 lunghezze di vantaggio. I cagliaritani non demordono: Maresca guida un nuovo assalto (break di 7-0 per il -3), ma non basta per riportare la sfida sui binari giusti: nei secondi conclusivi Viterbo recupera la lucidità e strappa i due punti.

«Viterbo è stata più brava di noi», commenta amareggiato coach Federico Manca, «abbiamo concesso troppo. Sapevamo delle loro qualità nel tiro da fuori, e per questo avevamo preparato la gara con dei cambi sistematici sui blocchi per frenarli, che però non hanno funzionato. Cercheremo di reagire già nell'infrasettimanale in programma mercoledì in casa di Palestrina».

Esperia-Viterbo 67-72

Confelici Carni Cagliari: Manca, Cabriolu 5, Potì 13, Villani 2, Thiam 9, Picciau 10, Locci 12, Maresca 14, Pili, Sanna 2. Allenatore Manca

Stella Azzurra Viterbo: Di Croce ne, Moretti 7, Mavric 8, Bertini 3, Meroi 3, Visentin 6, Taurchini 2, Albenzi 4, Casanova 6, Begic 33. Allenatore Fanciullo

Parziali: 12-12; 32-33, 48-58

