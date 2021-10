La squadra di Cavina si conferma lucida nei finali in volata e conquista un successo esterno preziosissimo a Treviso: 71-64. Eloquente il break degli ultimi due minuti: 9-1, con Burnell e Logan (ex di Treviso insieme a Mekowulu) nel ruolo dei killer. Il miglior modo per festeggiare le 700 gare di Jack Devecchi con la maglia di Sassari (non è però entrato) e le 100 di Gentile che produce una gara di molta sostanza.

La cronaca - Parte bene in difesa la Dinamo, coprendosi sotto (gran duello Mekowulu-Sims) e guadagnadosi un piccolo vantaggio al 5': 4-9 il tabellone. Il play Russell trascina i padroni di casa al recupero e sorpasso momentaneo: 12-11 all'8'.

Nel secondo quarto nuovo strappetto, tutto confezionato da Logan e Sassari a +7: 15-22 al 13', con un quintetto senza pivot dove a fare da lungo si sacrifica Treier che però sa anche colpire da oltre l'arco per il +8. Treviso viene scossa da Akele che guadagna il pareggio: 27-27 al 15'. Battle e Clemmons ridanno sprint al Banco, ma Treviso non si fa distanziare, anzi col solito Russell e due liberi di Bortolani rimette il naso avanti: 38-35 al riposo.

Al rientro sul parquet la squadra di Cavina è concentratissima: Burnell si sblocca, Bendzius pure ed e il break di 11-0 chiuso coi due liberi di Mekowulu porta la Dinamo a +8: 38-46 al 23'. Burnell è scatenato e trascina i biancoblù sino al +9.

Treviso fatica, ma con le triple di Sokolowski e Casarin si riporta sotto e impatta con schiacciata di Jones: 53-53 al 32'. Trevigiani a +1 con Russell che sfrutta il tecnico a Logan. Entrambe le formazioni sbagliano molto in attacco, anche tiri aperti. Non Logan che ricarica la Dinamo insieme a Clemmons: +4 al 37'.

Sassari però perde tre palle di fila (due con Clemmons) e Treviso con Sokolowski sorpassa: 63-62 a due minuti dal termine. Burnell recupera due palloni in mischia, Logan la chiude da tre.

I tabellini – Treviso: Russell 13 Vettori ne, Faggian ne, Bortolani 8 Casarin 5 Chillo 3 Sims 4 Sokolowski 11 Dimsa 3 Jones 7 Akele 10. All. Menetti.

Sassari: Sanna ne, Logan 22 Clemmons 10 Gandini ne, Devecchi ne, Treier 3 Burnell 14 Bendzius 2 Mekowulu 8 Gentile 4 Battle 8 Borra ne. All. Cavina

© Riproduzione riservata