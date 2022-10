La 5ª giornata della C Silver di basket si è conclusa coi successi di Sant’Orsola, Uri, Elmas e Sef Torres, che si è imposta con un clamoroso e spettacolare buzzer beater di Spano, da circa 15 metri, sul campo dell’Antonianum, unica squadra ancora a zero.

Il big match. In testa alla classifica ci sono i leoni sassaresi del Sant’Orsola, che hanno centrato la 4ª vittoria stagionale aggiudicandosi per 92-64 il big match con la Ferrini, 5ª a braccetto con Uri e Calasetta, reduce da un weekend di riposo. Tra gli arancioneri, travolgenti Cordedda (23), Basoli (22) e Pani (14), mentre agli ospiti non sono bastati i centri dei soliti Putignano (18), Graviano (13), Pedrazzini (15) e Salone (16).

Lucido e preciso il commento del sassarese Mirko Pilo, ex di turno in campo: “È stata una partita non semplice, poiché giocavamo contro una squadra esperta e fisica come la Ferrini. Tuttavia abbiamo approcciato bene da subito, cercando di alzare i ritmi della gara con difesa intensa e velocità in transizione. Ottima prestazione del collettivo e grande apporto della panchina, che si è fatta trovare pronta al momento giusto. Siamo stati bravi a mantenere la testa per tutta la partita e a non concedere spazi a una possibile rimonta”.

La neopromossa. La Manitech Elmas, 2ª a quota 6 con Olimpia e Torres, è una matricola che sembra essersi già ambientata nella categoria superiore. Sul parquet di casa, i masesi hanno battuto i pumas cagliaritani 63-52 e li hanno agganciati in classifica. A Carrucciu (11), Sanciu (15) e Serra (13) hanno risposto gli ospiti Piras (14) e Frattaroli (13), ma i padroni di casa hanno conservato il vantaggio dall’inizio alla fine, toccando anche il +25 nel secondo quarto, e resistendo al ritorno finale dell’Olimpia, che ha chiuso in vantaggio gli ultimi due parziali (17-18 e 6-11).

“Siamo una squadra giovane alla prima esperienza in C Silver, dobbiamo lavorare tanto per trovare i giusti equilibri ma si inizia a vedere qualche risultato. Non ci aspettavamo di essere secondi dopo quattro giornate, il campionato è ancora lungo ma spero che alla fine faremo ancora meglio. Il gruppo è in crescita, vogliamo continuare a viaggiare su questa onda”, ha commentato soddisfatto coach Marco Benucci.

Gli altri incontri. Il Buk Uri ha battuto il Cus Sassari 72-62, in una partita in cui, dopo un primo tempo equilibrato (36-35), gli universitari hanno toccato il +9 (38-47) nella 3ª frazione prima che, nell’ultima, a decidere l’incontro fossero le triple di Spanu e Spissu. Tra i giallorossi, in doppia Dellacà (12), Manca (11) e Spissu (11), tra i sassaresi il solito Chessa (15).

A Quartu, nel posticipo, un buon Antonianum è arrivato a un soffio dalla prima vittoria stagionale. Nonostante le numerose assenze, i ragazzi di coach Zurru hanno lottato ad armi pari con la Torres e hanno chiuso in vantaggio le prime tre frazioni, ma nel quarto quarto hanno subito il ritorno dei turritani, passati sul 69-70 a 15” dalla fine. A riportare avanti i biancoblù ci aveva pensato Jordan (71-70), che ha però sbagliato dalla lunetta il libero aggiuntivo e la Torres è stata abile a sfruttare il rimbalzo con Spano, capace di siglare la tripla della vittoria con un tiro dai 15 metri che ha colpito la tabella ed è finito a canestro. In doppia i quartesi Passa (19), Jordan (22) e Mattana (11) e i sassaresi Martis (10), Biolchini (10), Pisano (10) e Desole (15).

