Il calendario della terza giornata di C Silver, prevede tre gare nella serata di oggi e una domani e regala un turno di riposo al Cus Sassari.

Si parte alle 18 con il big match tra i cagliaritani dell’Olimpia e i sassaresi del Sant’Orsola, entrambi imbattuti dopo le prime due di campionato. Ancora in forse la presenza tra gli arancioneri del play classe 1998 Giuseppe Pani, rientrato a Sassari dopo le esperienze in C Gold e C Silver con Granarolo e Castel Guelfo.

In programma alle 18 anche la “palla a due” degli altri due incontri, che vedranno il Buk Uri fare gli onori di casa con la Ferrini e i tabarchini de Il Veliero Calasetta ospitare la Sef Torres.

Per assistere alla sfida tra l’Antonianum Quartu, finalista dell’ultimo campionato, e la neopromossa Manitech Elmas, occorrerà attendere invece le 18.30 di domani.

